El francés Peterhansel amplía su leyenda con la victoria en la categoría Stock

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- Stéphane Peterhansel volvió a demostrar por qué es una leyenda del Dakar, después de que el francés se adjudicara la cuarta etapa del Rally Dakar en la categoría Stock de coches y protagonizara una de las grandes remontadas del día, recortando 25 minutos a Ronald Basso, segundo, que le precede en la clasificación general.