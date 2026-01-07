El saudí Yazeed Al-Rajhi, ganador en 2025 en coches, abandona por problemas mecánicos

"Víctima de problemas técnicos en su coche, Yazeed Al Rajhi anuncia su intención de abandonar la etapa en el km 234. El vencedor del Dakar 2025 pierde sus opciones en la clasificación general y no repetirá triunfo este año", indicaron los responsables.

El piloto de 44 años, que compite en casa sobre las pistas sauditas con el copiloto alemán Timo Gottschalk, ya había tenido un inicio de carrera complicado y este miércoles ocupaba solo el décimo noveno puesto de la general.

El piloto saudí de Toyota no logró enderezar un Dakar que ya se le había torcido desde la etapa inicial. En pleno arranque de la exigente jornada maratón, Al-Rajhi se vio obligado a detenerse tras sufrir tres pinchazos a lo largo del recorrido, un castigo excesivo para su Toyota GR Hilux DKR y definitivo para sus opciones de continuar en carrera.

Sin asistencia mecánica externa, como marca el reglamento de esta etapa, el defensor del título no pudo reparar los daños y se vio forzado al abandono.

La retirada pone fin de manera prematura a la defensa de la corona lograda en 2025, cuando Al-Rajhi hizo historia al convertirse en el primer piloto saudí en ganar el Dakar y el primer competidor local en conquistar la prueba en 47 años de historia.