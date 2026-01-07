Henk Lategan: "Jugué a la ruleta rusa y me salió bien después de nueve pinchazos"

El piloto sudafricano optó por “pilotar sin pensar” y logró imponerse con una ventaja de 7:03 sobre Nasser Al Attiyah, arrebatándole además el liderato de la clasificación general, con 3:55 de margen sobre el catarí.

“Después de nueve pinchazos en tres días, estaba perdido, no sabía si reducir la velocidad o atacar sobre las piedras. Hoy decidí olvidarme de eso y dejarme llevar, de todos modos es una lotería”, explicó Lategan tras la etapa.

El piloto reconoció que la jornada no estuvo exenta de dificultades. Cometió “dos pequeños errores de navegación”, aunque destacó que todos los competidores se enfrentaron al mismo terreno complicado. La etapa coincidió con un momento personal especial: el sexto cumpleaños de su hijo. “Es un día un poco triste para mí, porque no he podido estar con él en su día. Le deseo un feliz cumpleaños”, añadió.

Lategan también se refirió a los problemas mecánicos, especialmente los pinchazos traseros, habituales por el levantamiento de piedras con las ruedas delanteras: “Es imprevisible. Hoy hemos jugado a la ruleta rusa”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta victoria, Lategan demuestra no solo habilidad para superar dificultades técnicas, sino también inteligencia estratégica al adaptarse al terreno. Su liderato pone en alerta a Al Attiyah y al resto de rivales, consolidando al sudafricano como uno de los principales aspirantes a la victoria final en la categoría de coches.