Tosha Schareina: “No fue fácil, pero conseguimos liderar toda la etapa”

"No fue nada sencillo. La consigna era liderar desde el inicio hasta el final, y lo conseguimos. En el kilómetro 200 me alcanzó Ricky Brabec y compartimos los últimos 200 kilómetros juntos", detalló Schareina en declaraciones difundidas por la organización a través de sus redes sociales.

El piloto reconoció que la etapa presentó un desafío adicional en términos de navegación, pero subrayó la importancia de llegar en buena posición a la fase de maratón. "Ahora nos enfrentamos a la etapa de maratón. Intentaremos descansar y recuperar fuerzas para la segunda parte", añadió.

La prueba continúa este jueves en Arabia Saudí, donde Schareina defenderá su liderazgo en la segunda jornada de maratón, aunque por encima de todo valora su rendimiento al decir: "Ganar dos etapas en el Rally Dakar es una misión complicada y lo he conseguido de forma consecutiva", dijo.