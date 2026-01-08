Benavides: "Orgulloso de ganar la especial porque no sabía si iba a poder participar"

Benavides, que logró el sexto triunfo parcial en la prueba, no tenía depositadas grandes esperanzas tras sufrir una lesión el pasado octubre. Incluso, según explicó, tras cometer "algunos errores de navegación" y ser alcanzado por el español Edgar Canet, se cayó "a gran velocidad".
"No me he roto nada, pero he pensado que mi Dakar había terminado ahí. Por suerte he podido reanudar la carrera. Edgar ha tenido un problema con los neumáticos, creo, y luego he alcanzado a Daniel (Sanders) y Nacho (Cornejo)", apuntó el argentino.
"Esto me da una motivación enorme para lo que queda de carrera. Estoy emocionado porque me ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí. Ganar una especial nunca es fácil. Normalmente, soy yo quien tiene problemas con los neumáticos porque no peso lo suficiente. Esta vez, han sido los demás quienes han sufrido", apuntó.