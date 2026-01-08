El argentino Benavides gana la quinta etapa, Schareina cede el liderato y Canet sufre

Benavides se mantuvo firme durante toda la jornada en la vuelta de la etapa maratón con su KTM para ganar con un margen de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto al propio Sanders, mientras que Schareina (Monster Energy Honda), que tuvo que abrir pista, se vio beneficiado por las bonificaciones y pudo ser quinto a 9:13.

De esta manera Sanders pasa a comandar la general con 1:59 de ventaja sobre Schareina, 2:02 respecto al estadounidense Ricky Brabec, también del Monster Energy Honda), 5:55 sobre Benavides y 18:38 sobre Cornejo.

Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, no pudo mantenerse en la pugna. Se tuvo que detener en el kilómetro 240 con un problema en el neumático trasero y perdió más de una hora tratando de arreglarlo al no poder recibir la ayuda de otro competidor, que le hubiera supuesto una sanción de seis horas.