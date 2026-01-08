Automovilismo
08 de enero de 2026 - 07:40

El argentino Benavides gana la quinta etapa, Schareina cede el liderato y Canet sufre

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El argentino Luciano Benavides se ha impuesto en la categoría reina de motos en la quinta etapa del rally Dakar 2025, con 371 kilómetros de especial con final en Hail, en la que Tosha Schareina ha cedido el liderato al australiano Daniel Sanders y el también español Edgar Canet estuvo más de una hora parado por un problema en el neumático trasero y perdió todas sus opciones.

Benavides se mantuvo firme durante toda la jornada en la vuelta de la etapa maratón con su KTM para ganar con un margen de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto al propio Sanders, mientras que Schareina (Monster Energy Honda), que tuvo que abrir pista, se vio beneficiado por las bonificaciones y pudo ser quinto a 9:13.

De esta manera Sanders pasa a comandar la general con 1:59 de ventaja sobre Schareina, 2:02 respecto al estadounidense Ricky Brabec, también del Monster Energy Honda), 5:55 sobre Benavides y 18:38 sobre Cornejo.

Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, no pudo mantenerse en la pugna. Se tuvo que detener en el kilómetro 240 con un problema en el neumático trasero y perdió más de una hora tratando de arreglarlo al no poder recibir la ayuda de otro competidor, que le hubiera supuesto una sanción de seis horas.