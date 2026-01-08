El argentino Benavides gana la quinta etapa, Schareina cede el liderato y es penalizado

Benavides se mantuvo firme durante toda la jornada en la vuelta de la etapa maratón con su KTM para ganar con un margen de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto al propio Sanders, mientras que Schareina (Monster Energy Honda), que tuvo que abrir pista, se vio beneficiado por las bonificaciones y pudo ser quinto a 9:13, pero un rato después de la llegada fue sancionado con diez minutos por no respetar la señalización en la salida del campamento y no hacer el paso obligatorio entre las dos banderas que marcaban la partida.

De esta manera, Sanders pasa a comandar la general con 2:02 sobre al estadounidense Ricky Brabec, también del Monster Energy Honda, 5:55 sobre Benavides, Schareina baja al cuarto puesto a 11:59 y Cornejo es quinto a 18:38o.

Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, no pudo mantenerse en la pugna. Se tuvo que detener en el kilómetro 240 con un problema en el neumático trasero y perdió más de una hora tratando de arreglarlo al no poder recibir la ayuda de otro competidor, que le hubiera supuesto una sanción de seis horas. Pudo reanudar la marcha pero a un ritmo muy lento.