El Rally Islas Canarias amplía su estancia en el Campeonato del Mundo hasta 2029

Este nuevo compromiso por tres años más llega tras el "exitoso debut" del Rally Islas Canarias-Rally de España en el calendario del WRC en 2025 y "refleja el fortalecimiento de la alianza a largo plazo" entre WRC Promoter y los principales actores locales y nacionales de la prueba con base en el Estadio de Gran Canaria, ha destacado este jueves la organización en un comunicado.

Disputado sobre las rápidas carreteras de Gran Canaria y su abrasivo asfalto, el Rally Islas Canarias-Rally de España se ha consolidado rápidamente en el calendario de la máxima élite como "un desafío genuino de asfalto puro" dentro del Campeonato del Mundo, donde escasean las pruebas de estas características por la amplia presencia de rallies de tierra.

El director de eventos de WRC Promoter, Simon Larkin, ha resaltado el impacto "inmediato y muy positivo" que ha tenido el Rally Islas Canarias-Rally de España en el calendario del WRC gracias a la "calidad del evento, el carácter de las carreteras y el compromiso demostrado por todos los socios locales, regionales y nacionales".

"Este acuerdo hasta el año 2029 es un paso importante de cara a construir estabilidad y continuidad para el campeonato. Tal fue el impacto económico para las islas que todas las partes implicadas mostraron un gran interés en asegurar de inmediato su futuro a largo plazo en el WRC", ha enfatizado Larkin.

El presidente del Comité Organizador del Rally Islas Canarias-Rally de España, Germán Morales, ha destacado el "orgullo" de recibir la confianza y el reconocimiento de WRC Promoter para seguir ligados al WRC con la firma de un contrato plurianual que supone "un logro sin precedentes en la historia del deporte de Canarias".

Morales ha agradecido a todas las instituciones y patrocinadores privados su empuje para que el Rally Islas Canarias-Rally de España se consolide como "una prueba de referencia" en el WRC tras una primera edición mundialista que encandiló a organización, afición y pilotos.