Pau Navarro se sitúa líder en la categoría challenger

Navarro aventaja en 4:26 al saudí Yasir Seaidan (Nasser Racing) y en 8:25 al argentino Nico Cavigliasso (Vertical Motorsport), mientras que es cuarto el chileno Lucas del Río (BBR Motorsport), ganador de la jornada por delante del español.

"Esta etapa maratón ha sido muy larga. Hoy hemos comenzado desllantado una rueda y no tenía ritmo, pero después he tirado mucho de Jan para saber dónde podíamos recortar. Hemos recortado mucho, jugándonosla en algunos sitios, y conservando en la zona de piedras porque ya habíamos pinchado una vez", explicó.

"En la última parte de la etapa hemos visto que había gente que se perdía y los dos hemos encontrado el equilibrio. Jan me decía dónde ir y confiábamos. Hay incluso pilotos que nos han seguido hasta la meta, Estamos contentos con el resultado hoy y de liderar el rally”, dijo.