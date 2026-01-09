El francés De Soultrait gana en Challenger la etapa y Brock Heger sigue líder

El piloto galo firmó una actuación sólida y constante que le permitió recortar más de 6:40 en la clasificación general a su compañero de equipo, el estadounidense Brock Heger, que es el líder de la prueba.
De Soultrait completó la especial con un tiempo de 3:59:53, encabezando un podio dominado por el equipo Polaris. La segunda posición fue para el estadounidense Kyle Chaney, copilotado por Jared Argubright, que finalizó a 2:07 del ganador tras marcar 4:02:00.
El tercer escalón lo ocuparon los chilenos Chaleco López y Álvaro León, que mantuvieron un ritmo competitivo durante toda la jornada y confirmaron su regularidad en esta edición del Dakar.
A pesar de concluir sexto en la etapa, Brock Heger mantiene el control absoluto de la general y afronta el día de descanso como líder destacado, con una ventaja cercana a los 33 minutos sobre sus rivales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El estadounidense ha sabido gestionar su renta en una categoría donde los errores se pagan caros, combinando velocidad y fiabilidad mecánica.
La victoria de De Soultrait le permite afianzarse en la segunda posición de la general y reavivar la lucha por el triunfo final, cuando todavía restan varias etapas exigentes y llenas de trampas en el recorrido.