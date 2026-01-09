El neerlandés Mitchel van den Brink recupera el liderato en camiones al terminar tercero

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El neerlandés Mitchel van den Brink volvió a tomar el mando del Dakar en la categoría de camiones tras aprovechar el tiempo perdido por el checo Martin Macík en el recorrido de la sexta etapa. El piloto del equipo Eurol Rally Sport recupera así un liderato que había cedido en la cuarta jornada y se marcha al día de descanso con una ventaja contundente que reconfigura por completo la lucha por la victoria final.