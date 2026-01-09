Fermín Aldeguer, operado con éxito en Barcelona de su fractura de fémur

Aldeguer tuvo un accidente en Guadassur este jueves, y su equipo informó de que sería operado hoy en Barcelona. La operación ha salido bien y "ahora es momento para descansar", publicó Gresini Racing en sus redes sociales.

El piloto murciano comienza así un proceso de recuperación para el que su equipo no dado de momento plazos. El primer test oficial de la temporada 2026 de MotoGP está programado para celebrarse en Sepang (Malasia) entre el 3 y el 5 de febrero. Después, el primer Gran Premio de la temporada será el de Buriram (Tailandia), entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.

Aldeguer debutó en MotoGP como piloto de Gresini Racing en la temporada 2025. En su año de estreno logró su primera victoria, en el Gran Premio de Indonesia, y finalizó el Mundial en octava posición, con 241 puntos, lo que le sirvió para ser nombrado Novato del Año 2025.