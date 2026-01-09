Pilotos sudamericanos dejan sello con triunfo de Casale en Challenger, con Navarro líder

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Los pilotos sudamericanos dominaron la sexta etapa de la categoría Challenger de coches en el Rally Dakar 2026, mostrando un gran nivel y consolidando sus posiciones en la general y así el chileno Ignacio Casale se llevó su primera victoria de esta edición al resistir el empuje de la saudí Dania Akeel, que terminó a 38 segundos.