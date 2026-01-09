Sanders: "Me di cuenta del exceso de velocidad en una jornada que fue una montaña rusa"

El representante de KTM, no obstante, logró salvar el liderato en la categoría de motos y llegará al camapamento del día de descanso con 45 segundos de ventaja sobre su principal rival.

Pese a la sanción, Sanders mantiene el control de la carrera, aunque con un margen mucho más estrecho de lo previsto. “Hoy he pasado por una auténtica montaña rusa emocional. La etapa ha sido verdaderamente difícil de abrir. Por desgracia, recibí una penalización por exceso de velocidad y por eso he atacado todo lo posible, pero es difícil hacerlo bien en la arena cuando se abre. No ha sido para mí una primera semana de rally especialmente limpia, me toca corregir errores”, reconoció el líder, consciente de que la lucha por la general sigue completamente abierta.

Autor de una etapa de esas que solo él sabe firmar, Sanders había dado caza al abridor en el avituallamiento y, a partir de ahí, fue encadenando los mejores tiempos parciales, además de sumar valiosas bonificaciones. Todo apuntaba a un nuevo golpe de autoridad en la general, pero un exceso de velocidad en una zona limitada a 50 kilómetros por hora le costó seis minutos de penalización, un castigo decisivo que le arrebató el triunfo parcial.

El gran beneficiado fue Ricky Brabec, que supo gestionar la jornada y terminó adjudicándose la etapa, recortando diferencias en la clasificación general y confirmándose como la principal amenaza para el liderato del australiano.

