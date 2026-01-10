El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir

La segunda mitad del raid saudí se presenta decisiva para unos participantes que ya han comprobado la dureza de un recorrido que no concede tregua.

De los 317 pilotos y equipos que tomaron la salida, continúan en competición 244 en busca de la ansiada medalla de “finisher”, mientras que otros 45, tras sufrir diversos percances que les impidieron completar el recorrido, siguen su aventura en formato Dakar Experience.

En total, este domingo volverán a arrancar 93 motos, 11 de la categoría Rally GP y 82 de Rally 2,, junto a 141 coches, repartidos entre 58 Ultimate, 36 Challenger, 40 SSV y 7 Stock, además de 40 camiones.

En motos, el vigente campeón Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) se ha situado al frente de la general con una actuación sólida y sin alardes, consciente de que la gestión será clave en la segunda semana.

Sin embargo, la lucha por la victoria está lejos de resolverse y el equipo Monster Energy Honda HRC mantiene intactas sus opciones con el estadounidense Ricky Brabec, segundo en la general, y el español Tosha Schareina, cuarto, ambos preparados para atacar en los terrenos que marcarán las próximas etapas.

La categoría de coches presenta uno de los escenarios más ajustados de los últimos años. El catarí Nasser Al Attiyah, cinco veces ganador del Dakar, lidera la clasificación al volante del Dacia Sandrider y se perfila como uno de los grandes favoritos, aunque las diferencias son mínimas.

Pese al abandono del saudí Yazeed Al Rajhi, los Toyota Hilux conservan sus aspiraciones gracias a la regularidad de Henk Lategan, segundo en la general, mientras que los Ford Raptor han logrado situar a tres de sus vehículos entre los cinco primeros, todos ellos a apenas 12 minutos del liderato.

Más allá de la lucha por la victoria absoluta, el Dakar mantiene intacto su espíritu de aventura y el Classic, reservado a vehículos históricos, 94 equipos siguen en carrera en la modalidad de regularidad, con el lituano Karolis Raisis y el francés Christophe Marques al frente de la clasificación a los mandos de un Land Rover.

Además, el desafío Dakar Future Mission 1000 continúa con siete vehículos experimentales que disponen de seis etapas más para poner a prueba tecnologías innovadoras y contribuir al desarrollo de motorizaciones alternativas en condiciones extremas.