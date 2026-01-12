El argentino Benavides logra su tercer triunfo en el Dakar y se sitúa líder en motos

Benavides recorrió los 481 kilómetros cronometrados con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, el trazado más largo de todo el rally, con un tiempo de 4:26:39, con 4:50 sobre Sanders, y 5:02 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC).

Con su octavo triunfo en sus ocho participaciones en el Dakar, el piloto argentino se coloca por primera vez en su trayectoria al frente de la general de la categoría reina de motos, con un global de 33:18.50, con diez segundos sobre Sanders y 4:47 respecto a Brabec.

El español Tosha Shareina (Monster Energy Honda HRC), cuarto en la etapa a 9:47 del vencedor, ve alejarse el podio y es cuarto en la clasificación a 20:13 de la cabeza.

Como ya hizo en la pasada edición, Benavides firmó una notable actuación al ganar la etapa abriendo la pista de principio a fin.

A su dominio de la navegación añadió la bonificación de 7:28 que obtuvo por ser el primero en salir y afrontar la dificultad de avanzar sin huellas.

La pericia del piloto de Salta se reflejó en la brecha que fue abriendo a medida que discurrían los kilómetros de una etapa considerada de notable complejidad.

Benavides afrontó la octava etapa con 4:40 minutos de desventaja con Sanders en la general, que fue recortando a medida que descontaba los puntos de control.

En el kilómetro 86, la diferencia era de 5.30, pero a partir de ahí, empezó a disminuir en mayor proporción, dejándola en 3:11 en el kilómetro 223; en 2:19 en el 267, y en 1:41 en el 310.

Con la bonificación casi amarrada, el argentino enfiló los tramos finales con el triunfo de etapa y el vuelco en la clasificación a mano, a la espera de ver si Sanders conseguía recortar distancia antes de llegar a Wadi Ad Dawasir.

"Desde hace dos días, voy muy rápido y en estas condiciones me siento cómodo. Puedo leer bien el libro de viaje y tomar buenas decisiones. He ganado muchos minutos de bonificación, ha sido un buen día para mí. Hice un buen trabajo, me esforcé y me sentí genial", se felicitó Benavides al término de la prueba.

El viento sopló fuerte en el tramo final, lo que complicó la conducción y la orientación. "No venía ninguna pista, así que fue muy difícil encontrar la ruta buena y no fue fácil navegar la última parte. Pero fui rapidísimo y conseguí muchos minutos de bonificación, así que fue un buen día", incidió el argentino.

Sin el reparto de tiempo extra, el más rápido de la jornada fue Brabec, con un crono de 4:14:20, con 54 segundos sobre Sanders y 3:12 respecto a Benavides.

Por detrás de Schareina, entraron el francés Adrien Van Beveren, a 9:47, y el estadounidense Skyler Howes, ambos con Honda.

Howes es quinto en la general, a 41:06 del líder, y el chileno Ignacio Cornejo (Hero Motosports), octavo en la etapa, se mantiene sexto, a 45:58 de Benavides.

El español Edgar Canet, que fue segundo en la jornada dominical, llegó a la meta octavo, a 15:06, por delante de Cornejo.

Benavides se sitúa a tres victorias de las once que consiguió su hermano, Kevin, ganador en motos en el Dakar en 2021 y 2023.

Ambos hicieron ayer historia al ser los primeros hermanos en ganar la etapa en las distintas categorías en las que compiten, puesto que el mayor se impuso en la modalidad Challenger de coches.

"Fue increíble compartir este momento con Kevin para hacer historia, Él es un piloto y corredor con muchísimo talento, así que creo que seguirá mejorando. Le deseo lo mejor", comentó Luciano sobre su hermano.

En la categoría de motos sin asistencia, denominada Original by Motul, el español Josep Pedró logró una nueva victoria con una ventaja de 2:12 sobre el francés Benjamin Melot, que mantiene el liderato en la general, aunque el catalán está solo a 38 segundos.

La novena etapa, de las trece totales, se correrá este martes de nuevo en el entorno de Wadi Ad Dawasir con la segunda maratón, con dos trazados cronometrados de 418 y 371 kilómetros, diferentes para motos y coches y sin asistencia en meta.