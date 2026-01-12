El equipo Williams de Carlos Sainz asciende a Victor Martins a piloto reserva para 2026

Martins formó parte de la academia del equipo Alpine hasta el final de la temporada 2024, y Williams decidió hacerse con sus servicios para su academia el 31 de marzo de 2025.

Debutó con la escudería británica en los libres del Gran Premio de España en lugar de Alexander Albon, y ahora comenzará el nuevo curso como piloto de pruebas y reserva oficial junto a Oliver Turvey y Harrison Scott.

"Williams es un equipo icónico con una historia increíble y estoy emocionado de formar parte del proyecto para devolver a este equipo al frente de la parrilla. Ya tengo experiencia trabajando con Alex [Albon] y Carlos [Sainz] en los fines de semana de carrera, y tengo ganas de seguir trabajando con el equipo en 2026. Gracias a todos en Williams por la oportunidad", expresa Martins en declaraciones para el equipo.

La 'graduación' de la academia de Williams implicará para el francés colaborar en "el avance de los programas de desarrollo del equipo para apoyar a los pilotos de Fórmula 1 Alex Albon y Carlos Sainz, en un momento en que el deporte entra en una era de cambio sin precedentes en cuanto a regulaciones técnicas", explica la escudería.

En su palmarés, Martins cuenta con títulos como el de campeón de la Formula Renault Eurocup de 2020, el de Fórmula 3 en 2022 o el de mejor debutante en Fórmula 2 en 2023. En la segunda categoría del automovilismo compitió entre 2023 y 2025 con el equipo francés ART Grand Prix, para el que sumó tres victorias, una por temporada.

Además, el francés compaginará su labor en Williams con el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026, para el que forma parte de las filas del equipo Alpine.