El español Pau Navarro, líder de Challenger, con 2 minutos sobre el argentino Cavigliasso

Tras la octava etapa, una de las más largas de recorrido con 481 kilómetros entre Riad y Wadi as-Dawasir, el de Llagostera (Girona) consiguió llegar al campamento en la novena posición, lo que supone una ventaja general con respecto al segundo clasificado y defensor del título, el argentino Nico Cavigliasso -secundado por su compatriota y, además, esposa, Valentina Pertegarini- de dos minutos y dos segundos.

Los corredores afrontan la última semana de la competición y mañana, martes, disputarán la novena etapa, la maratón, entre Wadi ad-Dawasir y el campamento refugio, con una dificultad añadida, ya que los participantes no podrán tener asistencia mecánica.

Además, los pilotos sobre cuatro ruedas no podrán contar con las trazas de las motos precedentes, ya que tomarán recorridos distintos, por lo que esto aumenta la dificultad para los pilotos y, por tanto, la ayuda de los copilotos será clave.