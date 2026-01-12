La española Cristina Gutiérrez conduce 70 kilómetros en el Dakar sin dirección asistida

Gutiérrez y Moreno dedicaron más de diez minutos a tratar de solventar el problema, pero no fueron capaces. "Teníamos un poco de falta de potencia en el coche, pero el problema mayor ha sido que nos hemos quedado tirados sin dirección asistida. Hemos intentado reparar, pero en esos diez minutos ha sido imposible", explicaba la burgalesa a su equipo después de la etapa.

"La verdad es que os podéis imaginar lo difícil que es conducir un coche de 2,5 toneladas sin dirección. Ha sido una jornada bastante complicada, pero hemos intentado perder el menor tiempo posible", concluía Gutiérrez. La española sufrió la avería en la dirección asistida en el kilómetro 414 de los 483 que eran cronometrados, y terminó la etapa a 21:28 de Saood Variawa y François Cazalet (Toyota), los vencedores.

La clasificación general se aprieta tras la octava etapa, la más larga del Dakar, compuesta por dunas, pistas pedregosas y zonas que permitían alcanzar altas velocidades. Nasser Al-Attiyah, compañero de equipo de Cristina Gutiérrez en Dacia, salvó el liderato de la general del rally al terminar en quinta posición la jornada.

Los otros españoles participantes tuvieron mejor suerte. Carlos Sainz finalizó la etapa en sexto lugar, y Nani Roma, en novena posición, por lo que ambos se mantienen entre los cinco primeros en la clasificación general. Este martes se celebra la segunda etapa maratón del Dakar, con 418 kilómetros cronometrados en su primera parte.

