Edgar Canet vuelve a sufrir problemas mecánicos

Todo le iba bien al piloto de La Garriga hasta que poco antes del repostaje tuvo que parar para arreglar un problema que le hizo perder alrededor de seis minutos. Después un impacto contra una piedra dejó muy afectada la llanta de la rueda delantera, con lo que tuvo que disminuir el ritmo para llegar a meta, en vigésima octava posición, a 38:38 del también español Tosha Schareina.
“He ido muy bien en los primeros kilómetros de la etapa hasta que he tenido un problema mecánico antes de llegar a la zona de repostaje. Además, cuando iba a pasar a dos rivales, me he salido un poco de la pista y he impactado contra una piedra fuertemente", explicó.
"He hecho unos 150 kilómetros y entonces me he dado cuenta de que la llanta delantera iba muy tocada, así que he tenido que bajar la marcha porque hoy es de nuevo etapa maratón. Lo importante es que hemos llegado a meta y ahora toca pensar en mañana para regresar al campamento con el resto del equipo”, añadió el joven piloto español.