Nani Roma, líder después de pinchar tres veces

“He tenido tres pinchazos hoy, pero todo el mundo ha tenido problemas. A partir de la mitad de la especial, he tenido que bajar el ritmo porque ya había pinchado dos veces. Luego nos hemos encontrado a Nasser y a otros que daban la vuelta y hemos hecho lo mismo, pero sí hemos dado con el punto. Después hemos pinchado otra vez más, pero bueno, hemos llegado", explicó a su llegada al campamento refugio final de la jornada.

"Esta mañana ya sabía que la próxima etapa será crucial. Habrá que tener humildad y tranquilidad para mañana”, apuntó el piloto catalán.

Mientras tanto, Carlos Sáinz, que se ha situado segundo de la general, comentó que "la navegación ha sido realmente difícil", lo que provocó que le costara "mucho encontrar" un punto de paso.

"Hemos dado vueltas y vueltas y no sé muy bien cómo hemos quedado. Después de ese despiste me han puesto una penalización por exceso de velocidad", añadió el madrileño, que también pilota un Ford.

