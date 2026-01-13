Navarro consolida el liderato en Challenger; Cavigliasso cae al 5º lugar tras una avería

Navarro y su copiloto, Jan Rosa, mantuvieron un ritmo constante durante la primera parte de la etapa maratón, con 410 kilómetros de distancia hasta el campamento refugio, donde no hay asistencia por parte de los mecánicos.

El de Llagostera (Girona) consiguió cruzar la línea de meta en sexta posición, lo que le dejó con una ventaja general de cuarenta minutos sobre el segundo clasificado, Yasir Seaidan y Xavier Flick (Nasser).

Los pilotos afrontan este miércoles la décima etapa entre el campamento refugio y Bisha, con 418 kilómetros de recorrido con la arena como principal protagonista. Las dunas serán una parte muy importante de la etapa y se pondrá en valor la habilidad de los pilotos para sortear las zonas más blandas.

Tras la etapa, el piloto #336 del BBR valoró su carrera: "Llegar con el coche entero al campamento era lo importante hoy. El liderato es sólo la consecuencia de la carrera que estamos haciendo con Jan".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Mañana, a por las dunas. Tenemos más margen sobre el segundo, así que ahora más que nunca nuestro rival es la propia carretera", se mostró motivado el piloto de 21 años, a pesar de haber sufrido un leve accidente contra un árbol en la primera parte de la etapa.

Los vigentes campeones en la categoría Challenger, el matrimonio argentino integrado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Vertical), sufrieron una rotura del radiador de su coche y estuvieron más de una hora intentando reparar el vehículo, lo que supuso que llegaran a la línea de meta en el puesto 28, ya que no disponían de mecánicos.

Los argentinos pugnaban por el liderato de la clasificación general con el español, pero, tras lo ocurrido hoy en la etapa maratón, caen hasta el quinto puesto, con una desventaja de una hora y trece minutos respecto al primer clasificado.