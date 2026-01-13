Schareina gana la novena etapa en motos y Sanders arrebata el liderato a Benavides

Schareina invirtió en los 418 kilómetros de que constó la especial un tiempo de 3h45:42, con 4:35 de ventaja sobre Sanders y 4:50 respecto al sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM), en tanto que el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) fue cuarto a 6:22 y Benavides cedió nada menos que 11:50.

De esta manera, Sanders domina en la general con 6:24 de ventaja respecto a Brabec y 7:05 sobre Benavides, que cae al tercer puesto, en tanto que Schareina es cuarto a 15:28 y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) sexto a 1h05:10.