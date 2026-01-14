Benavides recupera el liderato en motos al caerse Sanders y Tshareina se pone tercero

Sanders afrontaba como líder la décima etapa, segunda parte de la maratón de la víspera, con 368 kilómetros y llegada a Bisha, pero su accidente a mitad de carrera que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo enterró sus aspiraciones en favor de Benavides, que pasa a liderar la tabla con 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El español Tosha Schareina (Honda), ganador de la jornada de ayer, martes, y sexto en la de hoy a doce minutos de Van Beveren, accede al tercer puesto en la general a 16:24 del argentino, mientras que Sanders, que completó la jornada a 27:50 minutos de la cabeza, pasa a la cuarta posición a 16:41, según los datos provisionales ofrecidos por la organización del rally.

A falta de tres etapas para el final, el rally despejó el número de aspirantes al triunfo final, con Sanders casi descartado debido a las posibles fracturas de clavícula y esternón causadas por la caída en las dunas en el kilómetro 138 que le obligaron a ser examinado por el equipo médico en la neutralización.

“Parece que, con seguridad, es una fractura de clavícula. Salté sobre una duna y fue bastante aterrador. Casi aterrizo encima de Tosha (Schareina). En cuanto me levanté, supe que la clavícula estaba rota y también el esternón. No tengo nada de fuerza”, relató el campeón de motos del pasado año.

La intención de Sanders es evaluar las lesiones y ver si es aconsejable desde el punto de vista médico seguir en el rally, si bien recalcó que su intención es no tirar la toalla: “Si he hecho 150 kilómetros en las dunas de arena, no debería ser tan malo ahora que todo es grava. Puedo simplemente ir de pie y avanzar tranquilamente. Es un poco más fácil”.

“Los australianos no nos rendimos. Mi padre y mi madre no criaron a un cobarde, así que no me voy a retirar ahora hasta que alguien me diga que lo haga o me saquen a rastras de la carrera. No voy a parar", añadió en declaraciones a la organización.

Con Sanders fuera de juego, el título del Touareg se reduce a un mano a mano entre Benavides y Brabec, separados por solo 41 segundos en favor del argentino.

El piloto de Salta partió en novena posición y estuvo cerca de ganar su cuarta etapa, pero se lo impidió Van Beveren, quien rindió homenaje a Thierry Sabine, el fundador del París-Dakar, en el 40 aniversario de su fallecimiento, al ganar su séptima especial en su carrera.

El piloto de Honda se mostró muy sólido en su pugna con Benavides y con su compañero de marca, el estadounidense Skyler Howes, pero aguantó la presión y firmó la primera victoria francesa en motos en esta edición.

Van Beveren se vio beneficiado por el error del argentino que le obligó a quedarse varado unos cinco minutos en una duna después del repostaje, aunque la ayuda de los pilotos sudafricanos Bradley Cox y Neels Theric le sacó del apuro.

“Pensé, de hecho, que mi Dakar había terminado. Me han ayudado a sacar la moto y les estoy muy agradecido. Ha sido un día de locos. Hoy era el momento de ganar tiempo y al final, he terminado perdiendo cinco o seis minutos”, comentó Benavides.

Tshareina no brilló como en la etapa de ayer y solo puedo ser octavo, a 12:05, una desventaja que no fue superior gracias a la bonificación de 5:28 minutos por pararse tras la caída de Sanders, al igual que Brabec, quien recuperó 3:17 minutos.

El piloto valenciano, no obstante, saca partido de la jornada al pasar del cuarto al tercer puesto en la general, aunque con opciones reducidas de poder arrebatar el triunfo final a Benavides y Brabec.

El chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports), quinto en la etapa a 6:34, cede una posición en el tiempo global en favor de Van Beveren y queda a una hora del liderato.

Además de Sanders, el español Arna Lledó, debutante en el Dakar, también sufrió una aparatosa caída que le fracturó el tobillo izquierdo, por lo que se le tuvo que inmovilizar en el lugar de la caída y ser evacuado en helicóptero.