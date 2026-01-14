El Ecovergy supera las dunas de Bisha y sigue en cabeza de Mission 1000

El equipo formado por Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavi Ribas concluyó la especial en tercera posición, tras recorrer 369 kilómetros, 71 de ellos cronometrados, en una jornada marcada por la dureza del terreno y la complejidad de la navegación.

Desde los primeros compases, la etapa exigió el máximo al MAN 6x6 de hidrógeno y eléctrico, que tuvo que abrir pista en zonas de dunas extremadamente blandas. La ausencia de referencias y la dificultad del recorrido provocaron que el equipo se saltara un waypoint, lo que les obligó a retroceder y rehacer parte del trazado antes de poder continuar en carrera.

A pesar de los contratiempos, el KH-7 Ecovergy Team logró completar la especial dentro del tiempo de referencia establecido por la organización, un factor clave para mantener su posición de privilegio en la general. El equipo sumó 10 puntos por finalizar la etapa y otros 5 puntos de bonificación al rodar en Modo Normal. Su principal rival, que optó por el Modo Sport, logró recortar cinco puntos, aunque la ventaja de Juvanteny, Criado y Ribas se mantiene en 11 puntos.

La décima etapa volvió a evidenciar el hándicap añadido con el que compite el conjunto español. Como ganador de las dos últimas ediciones, el reglamento obliga al equipo a completar las especiales en un tiempo inferior al del resto para acceder a las mismas bonificaciones. En esta ocasión, el crono de referencia fue de 1 hora y 35 minutos, lo que suponía rodar 12 minutos más rápido que sus rivales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ha sido un día complicado desde el principio. En el kilómetro seis nos hemos encontrado con dunas muy blandas donde el camión se hundía y costaba mucho avanzar”, explicó el piloto Jordi Juvanteny. “Al ir primeros no teníamos referencias y en una zona de dunas nos hemos saltado un waypoint. Hemos tenido que volver atrás y luego ir muy rápido hasta el final para entrar en el tiempo. Seguimos líderes, el camión está funcionando a la perfección y vamos a luchar hasta el final”, añadió.

El Dakar 2026 afrontará este jueves la undécima etapa, entre Bisha y Al Henakiyah, la más larga para los participantes de Mission 1000, con 800 kilómetros de recorrido, de los cuales 98 serán cronometrados, en un nuevo desafío decisivo antes del desenlace final.