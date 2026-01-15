Ales Loprais gana la undécima etapa de camiones y Vaidotas Zala mantiene el liderato

Tras ganar aquí el año pasado, Loprais volvió a repetir la hazaña y cruzó la línea de meta con un tiempo que le otorgó 2:31 de ventaja sobre el lituano Vaidotas Zala, quien pese a perder la etapa sigue liderando la clasificación general.

La etapa se disputó entre Bisha y Al Henakiyah, con un recorrido de 416 kilómetros de especial cronometrada. El trazado, caracterizado por dunas y tramos de arena suelta, volvió a poner a prueba la resistencia de los camiones y la capacidad de navegación de los pilotos, especialmente en los tramos finales donde la estrategia y la gestión del ritmo marcaron la diferencia.

Desde el inicio, Loprais mostró un ritmo constante y controlado. Su experiencia en el Dakar se notó en la lectura del terreno, evitando pérdidas de tiempo en las zonas más complicadas.

El checo, piloto de Tatra, mantuvo la concentración y, pese a la presión de sus rivales, logró abrir una pequeña ventaja que conservó hasta la meta. “Este terreno me gusta mucho, se me da bien y el camión responde perfectamente”, declaró Loprais tras la etapa, satisfecho por su quinta victoria en la presente edición del Dakar.

Por su parte, Vaidotas Zala, a bordo de su camión Kamaz, no se rindió en ningún momento. En los últimos kilómetros, realizó un ligero aumento de ritmo en el sprint final para minimizar la pérdida de tiempo frente a Loprais. Con ello, aunque cedió la etapa, logró mantener intacto su liderazgo en la general, ahora con 16:30 de ventaja sobre el checo.

En tercer lugar se mantuvo el neerlandés Mitchel Van Den Brink, quien completó la etapa a 4:19 de Loprais, conservando así su posición en el podio provisional.

La diferencia entre los tres primeros refleja que la lucha por el título sigue abierta, aunque Zala sigue siendo el gran favorito para alzarse con la victoria final en la categoría de camiones.