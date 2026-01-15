Aprilia lanza la nueva moto de Jorge Martín: "No veo mejor momento para volver a brillar"

Después de un 2025 casi en blanco por las lesiones, Martín volverá a intentar revalidar su título de 2024. Lo hará con energía renovada, con la confianza de todo su equipo y una moto en la que la cabeza de un león manda un mensaje al resto de la parrilla.

"Después de la última temporada era muy importante el parón de invierno para prepararme para lo que viene en 2026. Muy emocionado de empezar esta aventura porque necesito volver", comentó el español en la presentación que tuvo lugar este jueves en Milán (norte) y en la que también estuvo su compañero, Marco Bezzecchi.

Aunque el madrileño no quiere precipitarse. Prefiere ir poco a poco para no tener sobresaltos: "Algo que aprendí la pasada temporada es que no se puede hacer más de lo que puedes. No quiero meterme prisa porque no es necesario. Algo malo podría volver a pasar y no es lo que queremos. Me perdí muchas carreras y necesito ganar esa confianza de nuevo. Pero cuando esté de nuevo al 100% con la moto podré ganar, necesito solo un poco de tiempo".

"Mi equipo está muy cerca de mí porque sabemos que así funciona todo mejor. Estoy deseando empezar juntos de nuevo para luchar por todo", añadió.

El león, gran novedad, supone un empuje emocional también para el piloto: "Me encanta la moto. Creo que el león es el animal que más nos representa. No veo un mejor momento para volver a brillar. Fui contratado para ganar y eso es lo que voy a intentar. Podemos hacerlo. Lucharé hasta el final".

"La moto funciona muy bien, lo vimos en Valencia. Ahora hay que confirmarlo en los próximos test", apuntó.

En la presentación de la moto negra, con tintes rojos y la figura del león, estuvo presente Massimo Rivola, CEO de la escudería.

"Necesitamos ser pacientes con Jorge y que él lo sea consigo mismo. Sabemos de su carácter, de su talento y de su velocidad. Solo necesita estar al 100% físicamente, ya está", señaló el responsable.

En el aspecto más técnico, Fabiano Sterlacchini, director técnico de la escudería, desveló las principales novedades, teniendo en cuenta el cambio de reglamento del próximo 2027.

"Tenemos que saber de dónde venimos. Tuvimos problemas en el inicio de la temporada. Pero tuvimos gran crecimiento después. Pensamos en 2027, pero hemos estado pendientes del desarrollo aerodinámico y electrónico. Son los puntos claves en los que hemos trabajado", destapó.

"Estamos preparados para 2027. En primavera estaremos ya con el primer prototipo en pista. Con mucha confianza y optimista con este desafío y este prototipo", explicó.

La moto saltará a pista en los primeros test de 2026, que tendrán lugar en Malasia, en el Sepang ‘Shakedown’ que tendrá lugar en ese circuito malayo del 29 al 31 de enero. En este caso, saltarán a pista los pilotos probadores y novatos de la categoría, así como a los pilotos Honda y Yamaha para intentar reducir la diferencia de rendimiento.

Después, en el mismo circuito, el resto de pilotos principales en el mismo circuito de Sepang del 3 al 5 de febrero.

Más tarde, el 21 y 22 de febrero, tendrán lugar las pruebas en Burinam (Tailandia), a solo una semana del primer Gran Premio de la temporada que se disputará en este mismo último circuito entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.