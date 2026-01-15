El esloveno Mulec alcanza el liderato en Rally 2 a falta de dos etapas

Con este cambio al frente de la tabla, Mulec se convierte en el tercer piloto diferente en liderar Rally 2 en esta edición del Dakar, después de Michael Docherty, en cabeza desde el prólogo hasta la tercera etapa, y del propio Campbell, desde la cuarta hasta la décima jornada.

La regularidad y la capacidad de gestión del esloveno en una etapa especialmente exigente le permitieron dar el golpe decisivo, aunque el escaso margen mantiene viva la lucha por la victoria.

Por detrás, el portugués Martim Ventura volvió a destacar al situar una segunda Honda oficial en el podio, justo por detrás de su compañero de equipo. En la clasificación general, Ventura ocupa la tercera posición a 1 hora y 41 minutos de Mulec, una distancia que prácticamente le aparta de la pelea por el triunfo, pero que le permite centrarse en defender el podio.

El piloto luso dispone de 20 minutos de ventaja sobre Konrad Dąbrowski, cuarto clasificado, en una Rally 2 que continúa siendo una de las categorías más disputadas y cambiantes del Rally Dakar.

