El español Pau Navarro da un paso decisivo para ganar en Challenger

Navarro, que acredita el liderato desde hace 6 jornadas, incrementó su renta de 18:30 a 25:08, a solo dos días de la llegada, situándose cada vez más cerca de asegurar el triunfo final.

La undécima etapa también tuvo protagonistas destacados en la lucha por los puestos de honor. El argentino Nicolás Cavigliasso firmó una actuación sobresaliente al llevarse la victoria parcial, superando por apenas 29 segundos al neerlandés Paul Spierings y privándole de un histórico triplete, ya que Spierings aspiraba a su tercera victoria consecutiva.

Con este triunfo, Cavigliasso logra su segunda victoria en este Dakar, tras la conquistada en la etapa 4, y regresa al podio de la clasificación general con un acumulado de 44:04, adelantando a Lucas Del Río (45:49), quien cae del tercer al cuarto puesto.

El podio de la jornada lo completó la saudita Dania Akeel, a 1:03 de Cavigliasso, mientras que Kevin Benavides finalizó cuarto a 1:18, quedándose a solo segundos de entrar entre los tres primeros.

Con solo dos etapas por disputarse, el Dakar entra en su fase decisiva y Pau Navarro, sólido y constante, acaricia ya la victoria final en la categoría Challenger.