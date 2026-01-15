Nasser Al-Attiyah: “Perder unos minutos no será un problema”

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), que afronta el tramo decisivo del Rally Dakar como líder en la categoría de coches a falta de sólo dos etapas para el final, explicó tras cruzar la meta que la jornada había sido mucho más compleja de lo que reflejan los tiempos.