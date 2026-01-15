Nasser Al-Attiyah: “Perder unos minutos no será un problema”

La etapa estuvo marcada por la incertidumbre y por la necesidad constante de gestionar el ritmo, especialmente tras conocer los problemas sufridos por el sudafricano Henk Lategan, lo que reforzó aún más su posición al frente de la carrera.
Al-Attiyah reconoció que no fue sencillo decidir la estrategia adecuada durante el recorrido. “No sabíamos exactamente qué ritmo adoptar”, señaló, subrayando la dificultad de encontrar el equilibrio entre atacar y conservar.
En ese contexto, la aparición del frances Sébastien Loeb por detrás fue un punto clave de la jornada. El catarí optó por una decisión conservadora y lo dejó pasar y colocarse a su estela, evitando riesgos innecesarios y controlando la situación desde una posición segura.
Con una ventaja de 8 minutos y 49 segundos sobre el español Nani Roma, ahora su principal perseguidor, Al-Attiyah activó claramente el llamado “modo control de carrera”, de manera que, lejos de obsesionarse con ganar cada etapa, su prioridad es la de administrar la renta acumulada y minimizar errores.
“Si mañana perdemos dos, tres o incluso cuatro minutos no será un problema”, afirmó, dejando claro que el objetivo final es llegar a la meta del Dakar sin contratiempos mayores para lograr el primer puesto en la general.