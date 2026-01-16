El argentino Jeremías González repite etapa en SSV; Heger asegura segundo título

González Ferioli dominó la jornada de principio a fin y gestionó con solvencia una etapa larga y exigente, marcada por la navegación y los cambios constantes de terreno. El argentino cruzó la línea de meta con una ventaja clara sobre sus rivales y confirmó su gran momento de forma en esta edición del raid más duro del mundo.

El portugués Joao Monteiro finalizó en la segunda posición del día, a 6:55 del ganador, mientras que el estadounidense Hunter Miller completó el podio de la etapa al situarse tercero, a 7:39 del tiempo marcado por González Ferioli.

Por su parte, el líder de la clasificación general, Brock Heger, cedió alrededor de 12 minutos con respecto al vencedor de la etapa, pero realizó una carrera inteligente, riesgos innecesarios y el estadounidense supo gestionar su ventaja y mantuvo una posición sólida de cara a la jornada final.

En la general, Heger solo concedió algo más de dos minutos respecto a su perseguidor más directo, su compatriota Kyle Chaney, y conservó una renta muy cómoda: 1:03.46 sobre Chaney y 1:24.25 sobre el francés Xavier de Soultrait, tercero en la clasificación acumulada.

Con estos márgenes, Heger quedó muy bien encaminado hacia su segundo título consecutivo en el Dakar, que termina mañana con una jornada de unos 100 kilómetros.