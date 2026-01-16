Automovilismo
El español Pau Navarro gestiona la ventaja y está cerca del título en Challenger

Redacción deportes, 16 ene (EFE).-El español Pau Navarro continúa firme en la categoría Challenger de coches del Rally Dakar 2026 y se acerca a un logro histórico: convertirse en el segundo piloto español en ganar esta categoría, dos años después de que Cristina Gutiérrez se proclamara campeona.

Navarro completó la especial del día en la octava posición, en una jornada de 311 kilómetros que estuvo marcada por la victoria de los argentinos Kevin Benavides y Lichi Sisterna, quienes registraron un tiempo de 3:44:52, superando por 2 minutos y 15 segundos a la local Dania Akeel y por 3 minutos y 37 segundos al también argentino David Zille.

A pesar de no imponerse en la etapa, Navarro demostró una notable regularidad y una gran inteligencia estratégica, asegurando una ventaja de 25 minutos y 53 segundos sobre su inmediato perseguidor, el saudí Yasir Seaidan, en la clasificación general de la categoría Challenger.

Con este desempeño, Navarro está a una etapa sumar su nombre a la lista de campeones españoles del Dakar, destacando no solo por su velocidad, sino por la consistencia y madurez que ha mostrado a lo largo de la competición.

Su pilotaje preciso y su capacidad para mantener un ritmo constante en terrenos exigentes han sido clave para construir y mantener esta ventaja, que se ha convertido en un colchón crucial frente a rivales experimentados como Cavigliasso y Seaidan.

En la jornada de este viernes, mientras los argentinos Benavides y Sisterna se llevaban la victoria parcial, Navarro supo mantener la calma, controlando la especial y asegurando que la diferencia en la general no se redujera de manera significativa.

Su actuación refleja una combinación de talento, estrategia y experiencia que lo coloca en una posición privilegiada para culminar la carrera con un triunfo que sería histórico para el automovilismo español.