El portugués Ventura repite por segunda vez en Rally 2 y esloveno Mulec aguanta de líder

Ventura, piloto del equipo Monster Energy Honda HRC, logró así su segunda victoria de etapa en este Dakar 2026, repitiendo un triunfo parcial que ya había conseguido anteriormente en la presente temporada.

Con un cronómetro favorable, sumó una bonificación de 2:23 minutos que le permitió adjudicarse la especial de Rally 2 con una ventaja final de 2:22 sobre el esloveno Toni Mulec, segundo clasificado en la etapa.

Este resultado no modifica la clasificación general de la categoría, donde el esloveno Toni Mulec mantiene el liderato seguido del estadounidense Preston Campbell, ambos por delante de Ventura, que se sitúa tercero con una diferencia de 1h39:35 respecto a la cabeza de la general.

La ventaja en la general de Mulec sobre Campbell es de 2:27 minutos, por lo que la última jornada promete ser intensa si los pilotos buscan arrebatar posiciones en el podio final.

