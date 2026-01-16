Esteve: "Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque quieres correr"

Esteve, junto a Txema Villalobos ya se encuentran en España tras finalizar de manera prematura su participación en el Rally Dakar 2026, ya que la pareja del Repsol Toyota Rally Team sufrió un incidente que provocó importantes daños en el vehículo y consecuencias físicas para ambos ocupantes.

Como resultado del impacto, Esteve sufrió una fisura en el esternón, mientras que Villalobos padeció un latigazo cervical.

Por recomendación médica, la pareja no pudo regresar a España de inmediato y tuvo que permanecer varios días en Arabia Saudí hasta recibir la autorización para volar. Una vez obtenido el visto bueno, piloto y copiloto emprendieron el viaje de vuelta junto al resto de miembros del equipo y aterrizaron esta noche en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, procedentes de la ciudad saudí de Yanbu, según informó su equipo en un comunicado.

“Estamos cansados, pero nos encontramos bien. Hemos tenido que esperar unos días para volar por precaución médica tras el fuerte impacto pectoral y por la desaceleración que sufrimos, pero en casa siempre se está mejor. Ahora toca descansar”, dijo Esteve.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Dakar 2026 ha sido la 21 participación del piloto ilerdense en la prueba más exigente del mundo y la undécima al volante de un coche. Una edición en la que, a pesar de las dificultades iniciales, el equipo había comenzado a mostrar una progresión clara y un rendimiento acorde a sus expectativas antes de que el accidente pusiera fin a su aventura en Arabia Saudí.

El abandono llegó en un momento en el que Esteve y Villalobos empezaban a encontrar buenas sensaciones. En la quinta etapa lograron una destacada 21 posición, un resultado que reflejó también el buen rendimiento del Toyota DKR GR Hilux, impulsado por el combustible renovable desarrollado por el Repsol Technology Lab.

“Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque lo que quieres es estar en carrera, pero la competición es así. Lo más importante ahora es pasar página, recuperarnos físicamente y ponernos a trabajar en lo que viene”, señaló el piloto.

A partir de ahora, la dupla catalana se centrará en la recuperación y en analizar todo lo aprendido durante el Dakar 2026, con la mirada puesta en la continuidad del proyecto deportivo y en la preparación de los próximos retos. “Todavía es demasiado pronto para definir qué haremos en un futuro. En las próximas semanas nos reuniremos con el equipo para planificar el proyecto deportivo y valorar las opciones. Ahora toca resetear y sacar conclusiones de todo lo vivido”, concluyó Esteve.