Red Bull revela el diseño del RB22 en Detroit, la cuna de Ford

El azul brillante del RB22 rinde homenaje al diseño de los Red Bull de principios de la década de 2010.

"Está mucho mejor. Llevaba tiempo pidiéndolo, así que está genial. Me gusta el brillo, me gusta el azul, es mi color favorito. También me gustan los bordes del logo de Red Bull, han vuelto. Se ve mucho más fresco, así que me encanta", dijo Verstappen.

El piloto neerlandés, que conquistó el campeonato de Fórmula Uno en 2021, 2022, 2023 y 2024, y que en 2025 se quedó a solo 2 puntos de Lando Norris, destacó además el cambio de color en los uniformes, con un azul que recuerda al de Ford.

Junto a Verstappen participó en la presentación del RB22 el segundo piloto de la escudería, el joven francés Isack Hadjar, que debuta en la categoría.

Para la revolucionaria temporada 2026, que arrancará en Australia este mes de marzo, Ford regresa a la Fórmula Uno como socio técnico y de marca de Red Bull para la unidad de potencia, motivo por el que Detroit fue la ciudad elegida para la presentación de sus diseños.

"Hace 125 años, mi bisabuelo Henry Ford ganó una carrera aquí, en Detroit, lo que ayudó a impulsar la creación de Ford Motor Company, y esta noche honramos ese legado al celebrar nuestro regreso al nivel más alto del automovilismo", afirmó el presidente de la compañía, William Clay Ford Jr.

La temporada 2026 llega con profundos cambios técnicos, con coches más pequeños y ligeros, motores híbridos muy distintos y aerodinámica activa, con el objetivo de crear monoplazas más ágiles y favorecer un mayor espectáculo.

En este contexto, Ford se incorpora como nuevo socio de Red Bull, tomando el relevo de Honda en el suministro de unidades de potencia con las que la estructura austríaca venía compitiendo hasta ahora.

En el evento también se presentó el 'livery' del Racing Bulls para 2026, junto a sus pilotos, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

Tampoco se perdió el acto Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula Uno.

"Como siempre, cuando hay un gran cambio de reglamento, es el momento en que el deporte recibe sangre nueva, energía nueva, ideas nuevas y una nueva forma de ser competitivo. Y créanme, este año va a ser un año increíble", afirmó el italiano.