Al Attiyah tiene como meta igualar los ocho títulos de Stéphane Peterhansel

“Hemos trabajado muy duro desde el año pasado. Quizás no esté siendo muy efusivo, pero me siento sumamente emocionado. Estamos muy contentos por haber ganado”, afirmó Al Attiyah tras la ceremonia de cierre.

El triunfo también representa un récord personal, ya que el piloto iguala el número de victorias en etapas, con un total de 50, alcanzando cifras similares a las de Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

La combinación de experiencia, velocidad y estrategia le permitió consolidar la ventaja desde las primeras jornadas de la carrera. Según explicó, “creo que marcamos la diferencia el segundo día de la primera etapa maratón, cuando conseguimos una ventaja de doce minutos. Ayer también fue un día importante para nosotros, porque supimos que habíamos ganado la carrera”.

Con seis títulos en su historial, Al Attiyah ahora concentra su atención en igualar las ocho victorias finales de Peterhansel, un récord histórico en la prueba más exigente del calendario mundial de rally.

La nueva meta simboliza la ambición del catarí y su deseo de permanecer en la cima de la disciplina. Cada etapa ganada y cada decisión estratégica refuerzan su camino hacia la historia, consolidando su nombre entre los grandes del rally mundial.

La victoria de este año no solo marca un hito para el piloto, sino también para Dacia, que consigue su primer Dakar y demuestra la capacidad de adaptación y el rendimiento de su vehículo en condiciones extremas. “Es mi sexta victoria, ahora mi objetivo es alcanzar el récord de Peterhansel”, concluyó Al Attiyah.