El estadounidense Brock Heger revalida el título del Dakar en SSV

El estadounidense encabezó el desfile final de los equipos SSV y certificó además el tercer triunfo consecutivo de Polaris en la prueba, confirmando el dominio de la marca en los últimos años.

Estados Unidos firmó un doblete en la general, ya que Heger se impuso a su compatriota Kyle Chaney, segundo clasificado y mejor debutante de la edición. Chaney completó una carrera de menos a más y se consolidó como una de las grandes promesas de la especialidad.

El podio lo cerró el francés Xavier de Soultrait, que sumó su segundo cajón en esta competición, dos años después de haber conquistado la victoria en SSV, reafirmando su regularidad y experiencia en este tipo de pruebas.

La última etapa, disputada sin incidencia en la clasificación general, se resolvió a favor del portugués Joao Monteiro, que logró su primera victoria parcial en esta edición de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Monteiro se impuso por un estrecho margen al sueco Johan Kristoffersson, que finalizó la especial a solo 14 segundos del ganador tras ser el último piloto con opciones de arrebatarle el triunfo del día. El argentino Jeremías Ferioli, que ganó ayer, completó el trío de cabeza en la etapa final.