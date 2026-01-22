Automovilismo
Atlassian Williams F1 se alía con la empresa de inversiones Nuveen

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El equipo de Fórmula Uno Atlassian Williams y la empresa estadounidense gestora de inversiones Nuveen han anunciado este jueves su alianza para la temporada 2026, de manera que el logo de la segunda lucirá en el volante y en el alerón trasero interior de los monoplazas FW48 de los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon.

Estos detalles se podrán ver en el estreno del equipo en los test del Circuit de Barcelona Catalunya durante este fin de semana, ha señalado en un comunicado el equipo de Fórmula Uno.

El director del equipo Williams, James Vowles, afirmó que "al dar el siguiente paso" en su "camino de regreso a la cima de la parrilla", esperan "trabajar con Nuveen para ofrecer resultados que beneficien a nuestros aficionados y comunidades de todo el mundo".

Con esta alianza Nuveen se une a la marca de ropa New Era como patrocinadores de Williams F1 para este año.