Atlassian Williams F1 se alía con la empresa de inversiones Nuveen

Estos detalles se podrán ver en el estreno del equipo en los test del Circuit de Barcelona Catalunya durante este fin de semana, ha señalado en un comunicado el equipo de Fórmula Uno.

El director del equipo Williams, James Vowles, afirmó que "al dar el siguiente paso" en su "camino de regreso a la cima de la parrilla", esperan "trabajar con Nuveen para ofrecer resultados que beneficien a nuestros aficionados y comunidades de todo el mundo".

Con esta alianza Nuveen se une a la marca de ropa New Era como patrocinadores de Williams F1 para este año.