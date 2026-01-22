Oliver Solberg empieza liderando un Rally de Montecarlo alterado por la niebla

La última especial de las tres previstas para este jueves debió ser cancelada por las malas condiciones de visibilidad y niebla densa cuando solo habían competido siete pilotos.

Antes de la bandera roja, el belga Thierry Neuville ya había expresado la necesidad de suspender el recorrido: "Cualquier carrera del mundo habría sido cancelada en estas condiciones. Es muy peligroso, no tiene sentido".

Tres Toyotas salieron airosos de la trampa. El primero fue Oliver Solberg. El hijo de Petter Solberg, campeón del mundo en 2003, está disputando su primera temporada completa en el WRC tras haber corrido a tiempo parcial para Hyundai en 2022. Concluyó la jornada con un tiempo de 43:10.3, 44 segundos mejor que el segundo clasificado.

Sorprendió desde la primera etapa, cuando firmó el segundo mejor tiempo (16:11.3), pero destacó sobre todo en la segunda (16:47.3), con más de 30 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Elfyn Evans (17:18.4).

Precisamente Evans fue el segundo al final de las tres etapas, con un crono de 43:54.5. El británico firmó el mejor tiempo en la primera (16:05.7), y resistió según empeoraban las condiciones para la conducción.

El tercer puesto fue para el francés Sébastien Ogier, también piloto de Toyota y defensor del título mundial. Perdió más de un minuto respecto a la cabeza en la segunda especial del día (17:56.5), pero se repuso en la tercera, mejorando el tiempo de sus compañeros de equipo para terminar con 44:18.9 en el acumulado.

Los pilotos que no pudieron completar la tercera etapa recibirán un tiempo nominal asignado por la organización, basándose en los registros del resto.

En total, durante este Rally de Montecarlo los pilotos recorrerán más de 339 kilómetros, repartidos en 17 etapas. La acción seguirá este viernes 23 de enero con la disputa por partida doble de tres tramos al oeste de Gap. Todavía restarán cuatro etapas el sábado 24, incluida la superespecial de Mónaco, y otras cuatro el domingo 25.