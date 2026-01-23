Alpine espera "ser competitivo" con su nuevo monoplaza bajo las nuevas reglas de la F1

La escudería francesa eligió el interior del crucero MSC World Europa, amarrado en el puerto de la capital catalana, para presentar a los miembros del equipo, el argentino Franco Colapinto y el galo Pierre Gasly, y el piloto de pruebas, el estonio Paul Aron, y desvelar el diseño de su coche, que mantiene el azul y el rosa en el chasis, sus colores habituales desde hace unos años.

Los responsables de Alpine esperan mejorar los resultados conseguidos en 2025 -acabó último en la clasificación de constructores- después de que este año hayan sustituido los motores de Renault por los de Mercedes.

"Necesitamos ser rápidos, eso es lo más importante. Hemos dedicado tiempo para preparar el coche. Seguro que seremos competitivos, pero dependemos de los pilotos", ha valorado Briatore.

En este sentido, Colapinto ha afirmado a preguntas de la presentadora del acto que el coche es "muy diferente" al del año pasado con "un motor y un chasis también distintos".

Y es que el curso pasado, Alpine fue de los primeros equipos en abandonar las evoluciones del monoplaza de 2025 para centrarse en desarrollar el coche del 2026 bajo la nueva reglamentación de la Fórmula Uno.

La nueva regulación permitirá contar con monoplazas más ligeros, más estrechos y con una mayor potencia eléctrica, lo que hará desaparecer el DRS para dar la bienvenida a un sistema aerodinámico denominado 'manual override' que permitirá que el coche perseguidor tenga hasta 350 kw de potencia extra para intentar adelantar.

Este cambio propiciará que los coches pasen de los 798 kilos mínimos exigidos a los 768 kilos y que sean algo más pequeños, pasando de una anchura máxima de 2 metros a los 190 centímetros y de hasta 3,4 metros, por los 3,6 metros de la reglamentación anterior.

En este sentido, David Sánchez, el director técnico ejecutivo de Alpine, ha explicado que el coche es efectivamente "más corto y más estrecho" que años anteriores y que cuenta "con más libertad aerodinámica".

"Además, tenemos más potencia eléctrica en los motores desde que nos asociamos con Mercedes", ha destacado el responsable técnico de la marca francesa.

El equipo probará el A526 a partir del próximo lunes en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en la localidad de Montmeló, donde se realizarán los primeros test de pretemporada de la Fórmula Uno.