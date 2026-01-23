Williams no participará en los entrenamientos de Barcelona

"Atlassian Williams F1 Team ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa FW48 mientras continuamos presionando para obtener el máximo rendimiento del auto", indicó la escudería en la que volverán a pilotar sus monoplazas el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sáinz.
"En su lugar, el equipo realizará una serie de pruebas, incluido un programa VTT (Pruebas de pista virtuales) la próxima semana con el auto 2026 para prepararse para la primera prueba oficial en Bahréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne", apuntó.
"Estamos deseando retomar el ritmo en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados su continuo apoyo. Tenemos mucho que esperar juntos en 2026", agregó Williams, que hará sus propias pruebas privadas ante de las pruebas de Baréin, fijadas entre el 11 y el 13 de febrero.