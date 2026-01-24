Bou sufre para sumar su quinta victoria de la temporada

Bou y Hemingway, que logró el primer podio de su carrera y se clasificó para la final como el mejor piloto de la Q2, estaban separados por cuatro puntos tras la cuarta sección de una final en la que Bou sufría molestias por una lesión en el hombro. En la penúltima sección, la diferencia se redujo a dos puntos, y en la última, el británico sumó un punto por los dos de Bou, lo que permitió al vigente campeón del mundo asegurar la victoria por un estrecho margen. Otro español, Jaime Busto, completó el podio.

En la clasificación provisional del Campeonato, Bou ahora tiene una ventaja de 34 puntos sobre Gabriel Marcelli y 41 puntos sobre Busto.

Para el líder del Mundial, fue una final y una victoria "muy difíciles". "En la primera sección, buscaba una victoria limpia porque quería empezar marcando la diferencia, y al final perdí un punto. Luego, en la segunda sección, hice una mala maniobra y mi hombro lesionado me empezó a molestar mucho", explicó tras su triunfo.

"Por suerte, el problema físico mejoró y empecé a sentirme mejor. Quiero felicitar a Harry Hemingway porque corrió de forma extraordinaria”, añadió el catalán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La séptima prueba de la temporada será el X-Trial Barcelona , ​​que se disputará en el Palau Sant Jordi el 8 de febrero.