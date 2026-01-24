Solberg, a un paso de la victoria

El piloto escandinavo, hijo del campeón del mundo de 2003 Petter Solberg, mantiene el control de la prueba después de que ninguno de sus dos principales perseguidores, ambos compañeros de equipo, lograran reducir diferencias de manera significativa a lo largo de las sesiones del sábado.

Las condiciones meteorológicas volvieron a marcar el desarrollo del rally, con varios tramos cubiertos de nieve que obligaron a los equipos a extremar la precaución. Solberg cedió algunos segundos en el primer tramo del día, pero recuperó terreno en los siguientes, donde volvió a situarse entre los más rápidos.

El momento más destacado de la jornada llegó en el tramo más largo del recorrido, disputado sobre una superficie muy deteriorada por la mezcla de barro y nieve. Pese a una salida de pista sin consecuencias, el sueco completó el recorrido y firmó el mejor tiempo.

La etapa se cerró con una superespecial de 2,6 kilómetros en el entorno del puerto de Mónaco, sobre el trazado urbano del circuito de Fórmula Uno. En unas condiciones complicadas, marcadas por una lluvia torrencial que caló el asfalto, el francés Adrien Fourmaux fue el más rápido y permitió a Hyundai cerrar el día con una alegría.

El Rally de Montecarlo se decidirá este domingo, con cuatro tramos y 71 kilómetros cronometrados, en los que Solberg intentará administrar su ventaja para lograr la que sería su segunda victoria absoluta en el Campeonato del Mundo tras la que consiguió en 2025 en Estonia.