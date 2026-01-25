Arranca la era 2026 con test privados, secretismo y sin Williams

El equipo del español Carlos Sainz y el taliandés Alexander Albon anunció el pasado viernes que no podrán participar debido a “retrasos en el programa” de desarrollo mientras trabajan “para obtener el máximo rendimiento del monoplaza”.

Primer contratiempo serio para uno de los once equipos de la parrilla en la normativa 2026 que comienza una nueva era.

Del 6 al 8 de marzo arranca en Australia la temporada 2026 de F1. Antes, los test en Barcelona y otros dos programados en Baréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. De ellos, los primeros en el circuito bareiní aún está sobre la mesa que se muestren imágenes en directo. Otra muestra más del estado actual de los equipos.

Desde 2014 la Fórmula 1 no programaba tantos días de test. Coincidiendo con el inicio de la era híbrida. Y, 12 años después, los motores vuelven a centrar el foco de los equipos. Seguirán siendo híbridos V6 de 1,6 litros, pero con cambios relevantes en su funcionamiento.

De un 30% de protagonismo de la parte eléctrica a un 50%, suprimiendo la MGU-H (recuperador de energía térmica) para aumentar la potencia procedente del MGU-K (recuperación de energía cinética). Un cambio de paradigma que está poniendo en jaque a los ingenieros de los equipos de la Fórmula 1.

Con las novedades de Audi -tomando el relevo del equipo Sauber- y Cadillac Andretti en la parrilla, que se convertirá en el 11º equipo y que dará sus primeros pasos en los test de Barcelona que arrancan este lunes, con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finés Valtteri Bottas como dupla de pilotos.

Algunos equipos ya han puesto en liza sus monoplazas, pero muy limitados por la normativa referente a los ‘filming day’, con un límite de 100 kilómetros de rodaje y que se usan para proporcionar contenido a patrocinadores y afinar procesos; con solo la opción de llevar a cabo dos por temporada.

Con el funcionamiento de los motores como foco principal, además de la necesidad de adaptarse a la nueva normativa aerodinámica, con coches más pequeños, ligeros y con menor dependencia de la carga aerodinámica con el objetivo de intentar potenciar los adelantamientos, y los modos de conducción, aparecen los test privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya como primera toma de contacto real.

Cinco días que pondrán las primeras pistas de cómo puede ordenarse la parrilla en el primer Gran Premio de la temporada, en Australia, y el trabajo que tenga por delante cada equipo cuando quede poco más de un mes para el fuego real.

Momento en el que Lando Norris y McLaren defenderán su trono con, según información de la BBC, retrasos a la hora de desarrollar su monoplaza; Max Verstappen intentará recuperar su corona en una nueva era en Red Bull estrenando desarrollo de motor bajo el nombre de Ford; Mercedes partiendo, según las previsiones del ‘paddock’, como favorito tras ya haber dado con la tecla por encima del resto en 2014 con la implementación del motor híbrido; Ferrari con la necesidad de dar un coche competitivo a Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras 19 años si sumar un título de pilotos…

En clave española, Fernando Alonso, a sus 44 años, confiando de nuevo en Honda, motorista de Aston Martín, para luchar por ese ansiado tercer campeonato, 20 años después del segundo; mientras que Carlos Sainz, a pesar de contar con motor Mercedes en su Williams, no estará presente en los test de Barcelona.

Misma confianza que tiene el argentino Franco Colapinto, quien afrontará su tercera temporada con presencia en la F1, pero la primera desde el inicio, con Mercedes motorizando su Alpine.

Por su parte, ‘Checo’ Pérez busca su reválida como líder, junto a Bottas, del proyecto de Cadillac en Fórmula 1.

Esperanzas que comenzarán a dibujarse desde este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.