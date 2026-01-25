Solberg inicia la temporada con victoria en Montecarlo

Solberg, que llegaba como líder con una ventaja de 59 segundos sobre el británico Elfyn Evans y de 1:30 respecto al francés Sébastien Ogier, tras una penúltima etapa, repitió sensaciones en la jornada de hoy para coronarse en Mónaco.

El piloto escandinavo, hijo del campeón del mundo de 2003 Petter Solberg, registró un tiempo total de 4:24:59, y se subió al podio junto a Evans (+51.7), segundo, y Ogier (+2:02.1), tercero, también del equipo Toyota.

Solberg fue el mejor de la última jornada, compuesta por cuatro tramos y 71 kilómetros cronometrados, y se convirtió, a sus 24 años, en el ganador más joven en la historia del Rally de Montecarlo. Se trata de su segunda victoria absoluta en el Campeonato del Mundo tras la que consiguió en 2025 en Estonia.