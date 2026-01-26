Aston Martin anuncia que pretende rodar en Barcelona el jueves y el viernes

El 'shakedown' de cinco días de duración ya está en marcha tras haber comenzado este lunes con varios equipos y pilotos acumulando kilómetros en sus nuevos coches para el Mundial de F1 de 2026, que estrena una reglamentación técnica revolucionaria que promete cambiar el orden establecido de la parrilla.

Cada equipo tiene tres días de pruebas de los cinco disponibles, por lo que los programas han variado entre ellos; McLaren y Ferrari, por ejemplo, han anunciado que comenzarán a rodar este martes en lugar de durante la sesión inaugural, mientras que el equipo Williams del español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albon anunció recientemente que no participará en las pruebas.

Aston Martin ya ha establecido su propio plan, tras confirmar que correrá más adelante en la semana. "El AMR26 estará en Barcelona a finales de esta semana para su puesta a punto", anuncia el equipo en una publicación en las redes sociales. "Nuestra intención es correr el jue ves y el viernes", agrega.

Aunque su colaboración con Honda se hizo oficial el 20 de enero, Aston Martin es uno de los equipos que aún no ha celebrado su evento de presentación, que tendrá lugar el 9 de febrero.

Del 6 al 8 de marzo arranca en Australia la temporada 2026 de F1. Antes, los test en Barcelona y otros dos programados en Baréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. De ellos, los primeros en el circuito bareiní aún está sobre la mesa que se muestren imágenes en directo. Otra muestra más del estado actual de los equipos.