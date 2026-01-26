Completado en secreto el primer día de ensayos de F1 en Barcelona

El Mercedes W17 fue el primero en salir de los garajes en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, seguido al poco por el Audi R26 del brasileño Gabriel Bortoleto y el Alpine A526 del argentino Franco Colapinto, informa el portal especializado motorsport.com.

Tanto Bortoleto como Colapinto se vieron retrasados más tarde por problemas técnicos, pero la política de puertas cerradas de lo que se anuncia como una puesta a punto en lugar de una prueba impidió descubrir cuáles podían ser esos problemas.

De los equipos restantes, el neozelandés Liam Lawson estuvo en acción para Racing Bulls, el francés Isack Hadjar para Red Bull, el finlandés Valtteri Bottas para Cadillac y otro francés, Esteban Ocon, para Haas.

A mediodía, cuando una bandera roja provocada por una parada en la pista de Lawson detuvo temporalmente la actividad, Ocon encabezaba la clasificación en cuanto a número de vueltas, con 67, agrega motorsport.

Durante la mañana, algunos creadores de contenido en redes lograron acceder al sistema de cronometraje y compartieron unos resultados que no eran oficiales y que no habrían sido representativos. Más tarde esos tiempos no oficiales fueron cortados en su origen.

La seguridad del circuito también se volvió cada vez más estricta a medida que avanzaba el día y se pedía que se alejara a cualquiera que se acercara a varios cientos de metros del límite del circuito.

La vuelta más rápida del día, según los tiempos filtrados y no oficiales, fue la de Hadjar con un 1:18.159 en absoluto representativo. El británico George Russell, que sustituyó a Antonelli por la tarde, se quedó a 537 milésimas.

La diferencia total entre el más rápido y el más lento (el mexicano Sergio Pérez, que solo completó 11 vueltas en el Cadillac durante la tarde) fue de 7.815 segundos, indica motorsport.com, que agrega que F1 TV estuvo presente para grabar entrevistas con los pilotos y el personal de los equipos, y se permitió a los equipos publicar un número limitado de mensajes en las redes sociales.

McLaren, Ferrari, Aston Martin y Williams estuvieron ausentes. Los dos primeros ya habían confirmado que no correrían antes del martes, y Williams informó de que no estará presente en Barcelona en toda la semana.

Los equipos pueden correr tres de los cinco días, pero Aston Martin ha confesado que se perderá al menos uno y que no estará listo hasta los dos últimos días, el jueves y el viernes.

Según los tiempos no oficiales Ocon completó 154 vueltas. El siguiente fue Mercedes: Russell hizo 93 y Antonelli 56, lo que suma un total de 149. Colapinto logró 60 giros a pesar de su larga estancia en el garaje, mientras que Lawson completó 88.