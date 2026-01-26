McLaren lanza su nuevo diseño para las pruebas del Circuit Barcelona-Catalunya

El coche encargado de defender los títulos de pilotos y constructores cosechados la pasada temporada se presentó con una decoración negra y cromada además de un morro visiblemente inclinado y pontones también inclinados en los lados.

El calendario de esta temporada se ha ajustado para incluir unos test privados oficiales en Barcelona y dos pruebas completas de pretemporada en Baréin.

El "shakedown" de Barcelona se ha introducido este año para testar los coches en condiciones reales y garantizar la seguridad de los pilotos después de los cambios de reglamento que ha implementado la FIA para esta temporada.

Los test otorgarán a Lando Norris y a Oscar Piastri una experiencia completamente diferente a la de los simuladores proporcionando un kilometraje crucial que permitirá a los pilotos familiarizarse al volante.

El "shakedown" también marcará la primera vez que el equipo salga a la pista como McLaren Mastercard de Fórmula 1, luego del anuncio en agosto de 2025 de que esa empresa se convertiría en socio y figuraría en el nombre oficial de la escudería.