Red Bull desvela el monoplaza para la reconquista

Con el motor DM01 de Red Bull Ford, que homenajea al fallecido cofundador, Dietrich Mateschitz, el RB22 atiende las nuevas regulaciones sobre el chasis y el motor de la Fórmula Uno, con una división próxima al 50-50 entre combustión y energía eléctrica.

En cuanto a la imagen recupera el predominio del azul en detrimento del negro en la mayor parte del monoplaza.

Verstappen, cuatro veces campeón mundial, intentará recuperar el cetro universal que en 2025 le arrebató el británico Lando Norris con el McLaren, en tanto que Hadjar, nuevo en la estructura, tratará de mantener su gran progresión.