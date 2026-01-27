27 de enero de 2026 - 08:00
Aston Martin confirma a Crawford como piloto reserva
Redacción deportes, 27 ene (EFE).- La escudería Aston Martin, que volverá a contar con el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll como pilotos titulares en el próximo Mundial de Fórmula Uno, ha confirmado al estadounidense Jack Crawford como reserva para esta temporada.
Así lo ha anunciado este martes la estructura británica, que también ha confirmado la continuidad del belga Stoffel Vandoorne como piloto de simulador.
El equipo Aston Martin prevé rodar en los entrenamientos o 'shakedown' en el Circuito de Barcelona-Cataluña los dos últimos días, el jueves y el viernes.